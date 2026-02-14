Бывшую жену Епифанцева обвиняют в угрозах и шантаже

Бывшую жену актера Владимира Епифанцева, актрису Анастасию Веденскую обвиняют в угрозах и шантаже во Франции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Веденская стала фигуранткой расследования во Франции. Против нее в прокуратуру подано заявление с обвинениями в киберпреследовании, угрозах, шантаже, клевете и нарушении авторских прав. Среди заявителей оказались бывшие коллеги по съемкам и другие русскоязычные жители страны.

Одним из них оказался актер Сергей Губанов, снимавшийся с Веденской в сериале «Рая знает все». Он утверждает, что актриса борется с алкозависимостью и страдает от непредсказуемого поведения. По его словам, она якобы предлагала натравить на героинь фильма о представителях ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) бандитов или полицию и сделала это сама, когда он отказался.

После, утверждает Губанов, актриса якобы начала писать другой участнице съемок и ее матери сообщения с угрозами, завладела правами на фильм и запугивала одного из продюсеров возможным внесением в список иноагентов за съемки картины о трансгендерных людях.

На фоне этого Губанов потребовал убрать из фильма сцены с его участием, из-за чего, с его слов, Веденская стала распространять о нем слухи в русскоязычных чатах и стала угрожать причинить физический вред и лишить его ВНЖ во Франции.

К Губанову в обращении во французскую прокуратуру присоединились еще четыре человека. Материалы находятся у судьи.

5 февраля 2025 года Telegram-канал Mash сообщил, что Веденскую проверят на пропаганду ЛГБТ из-за фильма «Привет, экстремисты».

