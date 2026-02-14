Рубио назвал идею мира без границ глупой

Рубио: Западу пришлось заплатить высокую цену за глупую идею мира без границ

Западу пришлось заплатить высокую цену за глупую идею мира без границ. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио участникам конференции по безопасности в Мюнхене, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что эта идея игнорировала как человеческую природу, так и уроки истории человечества в более чем в 5 тыс. лет, и это заблуждение дорого обошлось западным странам.

Рубио подчеркнул, что Западу не следует отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в преобразовании.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты и их союзники передавали суверенитет международным институтам, вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.

Рубио также заявил, что ООН все еще обладает большим потенциалом для того, чтобы быть инструментом, но сложно игнорировать тот факт, что сегодня по самым насущным вопросам у организации нет ответов, и она по сути не играет никакой роли.

