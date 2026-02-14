Размер шрифта
Белый дом опубликовал валентинки с Мадуро и Гренландией

Белый дом поздравил с Днем святого Валентина Мадуро и Гренландию
White House/X

Белый дом 13 февраля опубликовал в социальной сети Х праздничные валентинки в преддверии Дня всех влюбленных с изображением президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Гренландии.

«Пришло время нам определиться с нашими отношениями», — гласит подпись под открыткой, где изображена Гренландия, заключенная в сердечко.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа опубликовала валентинку с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро: на ней изображен захваченный латиноамериканский политик на борту самолета.

«Ты украл мое сердце», — гласит подпись.

Отдельную валентинку Белый дом посвятил мигрантам: на открытке с сердцем написано: «Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов».

СМИ ранее сообщили, что вооруженные силы США использовали программу искусственного интеллекта (ИИ) Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января ВС США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Глава Белого дома после этого заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро.

Ранее Дании посоветовали «спать с одним открытым глазом» из-за ситуации с Гренландией.
 
