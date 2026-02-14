В НХЛ предположили, при каких условиях Россию вернут на международные старты

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли назвал главное условие, при котором Международная федерация хоккея (IIHF) может вернуть национальные сборные России на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я думаю, это зависит от многих факторов, в том числе от того, когда и как могут закончиться боевые действия в Украине», — сказал Дэйли

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Ранее глава IIHF заявил о желании скорее вернуть Россию на международную арену.