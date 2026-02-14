Размер шрифта
Против лиц из руководства «Калашникова» завели еще одно уголовное дело

РИА: против неустановленных лиц из руководства Калашникова завели дело об афере
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Против неустановленных лиц из руководства концерна «Калашников» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

» <...> возбуждено уголовное дело <... > по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа), в отношении неустановленных лиц из числа руководства АО «Концерн Калашников», — говорится в документе.

В рамках дела о многомиллионном мошенничестве уже было предъявлено обвинение в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа бывшему директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой.

Она арестована и находится в одном из СИЗО Москвы. Санкция вменяемой ей статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело против Гращенковой возбудили в ноябре 2025 года. В феврале 2026 года меру пресечения продлили еще на два месяца.

Ранее появились новые подробности в деле экс-директора по закупкам «Калашникова».
 
