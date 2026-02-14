Размер шрифта
Украинские пограничники приехали к границе Польши с Калининградской областью

Делегация Украины осмотрела участок границы Польши с Калининградской областью
Michal Kosc/AP

Делегация Украины приехала на границу Польши с Калининградской областью. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши.

По информации источника, на осмотр границы прибыли представители 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины, экскурсию для них провел бригадный генерал Даниэль Войташкевич.

Делегации Украины продемонстрировали оборудование, снаряжение и пограничный пост в Барцянах, расположенный в 11 км от российской границы.

До этого журнал The National Interest писал, что власти Литвы и Польши планируют создать трансграничный учебный полигон вблизи Калининградской области России. По его данным, объект хотят разместить в Сувалкском коридоре — территории на границе между Литвой и Польшей, через которую они соединены с остальной частью Евросоюза.

Ранее генсек НАТО Рютте пригрозил России сокрушительным ответом за Сувалкский коридор.
 
