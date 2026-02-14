Крымский мост временно закрывали для проезда автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Такое сообщение появилось в Telegram-канале, информирующем о ситуации на автоподходах к мосту, в 13:17 (мск).

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в сообщении.

Через девять минут, в 13:26 движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено. По данным на 14:00 с обеих сторон моста нет затруднений в проезде к пунктам досмотра.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, это вынужденная мера для усиления безопасности. По его словам, соответствующее решение носит временный характер.



Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «Ахиллесовой пятой» для России.