Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Лев Лещенко об Анне Герман: «Была не звездным человеком»

Певец Лещенко вспомнил о походах в гости к Анне Герман
Анатолий Ломохов/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко к юбилею певицы Анны Герман поделился воспоминаниями о ней. Его цитирует ТАСС.

Вместе артисты записывали песню «Эхо любви» для фильма «Судьба» режиссера Евгения Матвеева. Лещенко вспомнил о походах в гости к Герман — по его словам, в жизни она была такой же, как на сцене — мягким, очень теплым и сердечным человеком.

«Она была абсолютно не звездным человеком — открытая, сердечная, удивительно деликатная. Ее дом был наполнен душевностью и уютом», — говорит артист.

Лещенко отметил, что песни в ее исполнении воспринимались не как эстрадные номера, а как доверительный разговор. Это, по его словам, не зависело от масштаба сцены — певица была открытой и честной и в больших залах, и в камерных выступлениях.

14 февраля исполняется 90 лет со дня рождения артистки. «Газета.Ru» рассказала, каким был путь легенды — от рождения в СССР, первого триумфа на эстраде до страшной болезни и трагического финала.

Ранее Николай Носков впервые за долгое время выпустил новую песню.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!