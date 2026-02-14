Лев Лещенко об Анне Герман: «Была не звездным человеком»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко к юбилею певицы Анны Герман поделился воспоминаниями о ней. Его цитирует ТАСС.

Вместе артисты записывали песню «Эхо любви» для фильма «Судьба» режиссера Евгения Матвеева. Лещенко вспомнил о походах в гости к Герман — по его словам, в жизни она была такой же, как на сцене — мягким, очень теплым и сердечным человеком.

«Она была абсолютно не звездным человеком — открытая, сердечная, удивительно деликатная. Ее дом был наполнен душевностью и уютом», — говорит артист.

Лещенко отметил, что песни в ее исполнении воспринимались не как эстрадные номера, а как доверительный разговор. Это, по его словам, не зависело от масштаба сцены — певица была открытой и честной и в больших залах, и в камерных выступлениях.

14 февраля исполняется 90 лет со дня рождения артистки. «Газета.Ru» рассказала, каким был путь легенды — от рождения в СССР, первого триумфа на эстраде до страшной болезни и трагического финала.

Ранее Николай Носков впервые за долгое время выпустил новую песню.