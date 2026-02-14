Стармер анонсировал переброску авианосцев в Северную Атлантику и на Крайний Север

Великобритания перебросит авианосную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику и на Крайний Север. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности сообщил премьер-министр страны Кир Стармер, передает РИА Новости.

«В этом году Великобритания направит нашу авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север», — сказал Стармер.

По его словам, британские авианосцы будут действовать «бок о бок» с США, Канадой и другими союзниками по НАТО, в качестве демонстрации приверженности альянса евроатлантической безопасности.

В настоящее время в составе Королевского военно-морского флота Великобритании официально числятся два действующих авианосца — HMS Queen Elizabeth, введенный в строй в 2017 году, и HMS Prince of Wales, введенный в строй в 2019 году.

В ноябре прошлого года Великобритания перебросила авианосную ударную группу во главе с HMS Prince of Wales в Средиземное море для участия в учениях НАТО. Целью учений была объявлена отработка сценариев действий на случай гипотетического конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что США перенаправят на Ближний Восток авианосец, участвовавший в атаке на Венесуэлу.