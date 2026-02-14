Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Стармер анонсировал переброску авианосцев в Северную Атлантику и на Крайний Север

Стармер: Британия направит авианосную группу в Северную Атлантику и Арктику
AET Godfrey/Royal Navy

Великобритания перебросит авианосную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику и на Крайний Север. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности сообщил премьер-министр страны Кир Стармер, передает РИА Новости.

«В этом году Великобритания направит нашу авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север», — сказал Стармер.

По его словам, британские авианосцы будут действовать «бок о бок» с США, Канадой и другими союзниками по НАТО, в качестве демонстрации приверженности альянса евроатлантической безопасности.

В настоящее время в составе Королевского военно-морского флота Великобритании официально числятся два действующих авианосца — HMS Queen Elizabeth, введенный в строй в 2017 году, и HMS Prince of Wales, введенный в строй в 2019 году.

В ноябре прошлого года Великобритания перебросила авианосную ударную группу во главе с HMS Prince of Wales в Средиземное море для участия в учениях НАТО. Целью учений была объявлена отработка сценариев действий на случай гипотетического конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что США перенаправят на Ближний Восток авианосец, участвовавший в атаке на Венесуэлу.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!