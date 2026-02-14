Размер шрифта
На Украине понадеялись на возвращения утраченных территорий после заключения мира

Нардеп Рады Вениславский: рано или поздно Украина вернет свои территории
Офис Президента Украины

Украина «рано или поздно» вернет утраченные в ходе конфликта с Россией территории, заявил в интервью «РБК-Украина» депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Я думаю, что все равно Россия в том формате, в котором она существует и в котором она начала войну, недолго будет функционировать. Поэтому рано или поздно мы свои территории вернем. Но на сегодняшний день мы имеет такую ситуацию, определенного оперативно-тактического тупика, где ни они, ни мы ничего с этим сделать не можем», – заявил он.

По мнению Вениславского, «самым оптимальным форматом» для Украины сейчас является «заключение какого-то мирного соглашения по линии соприкосновения» с «верификацией прекращения огня» со стороны ЕС и США, а после этого – перевод переговоров «в дипломатическую плоскость». Депутат уверен, что Россия и Украина «рано или поздно придут к какому-то общему знаменателю», и следствием этого будет заключение «какого-то мира», который будет отвечать национальным интересам Украины.

Также Вениславский заявил, что Украина не будет выводить войска с территории Донбасса, так как это «априори не соответствует ни национальным интересам, ни конституции Украины». При этом он подчеркнул, что видит динамику в переговорном процессе.

В феврале депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что если будет заключен мир, то Киев должен будет «сразу» начать думать о возврате утраченных территорий, и готовиться сделать это как дипломатическим, так и военным путем. Также он назвал переговоры об урегулировании кризиса «безрезультативными», а завершение конфликта в 2026 году – «маловероятным сценарием».

В феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя, и подчеркнул, что Киев не готов к компромиссам, которые нарушили бы территориальную целостность страны.

При этом в недавнем интервью глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что ВСУ в конечном итоге будут выдавлены российскими войсками из оставшейся части Донбасса.

Ранее в Европе оценили шансы Украины на возврат территорий.
 
