«Сыграло злую шутку»: названы факторы, из-за которых Малинин провалился на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая заявила, что существует много факторов, из-за которых американский фигурист Илья Малинин мог неудачно выступить на зимних Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«В первую очередь волнение. Когда ты понимаешь, что олимпийская медаль практически в кармане, начинаешь удерживать место, образно говоря. Может быть, давление извне. Может быть, чересчур возлагали какие-то надежды. Совокупность всего сыграла злую шутку», — отметила она.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

