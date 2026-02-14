Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Госсекретарь США рассказал об отношении Украины к территориальным требованиям РФ

Рубио: территориальные требования РФ являются трудной уступкой для Украины
Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Территориальные требования, которые предъявляет Россия, остаются трудной уступкой для Украины. Об этом в ходе интервью для агентства Bloomberg заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Сейчас вопрос во многом сводится к их (российских властей. — «Газета.Ru») стремлению получить около 20% территорий [Украины], которыми они в настоящее время не владеют», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, соответствующие требования являются трудной уступкой для Киева по ряду причин. В их числе политические и тактические.

17 и 18 февраля в Женеве должен состояться третий раунд переговоров России, Украины и Соединенных Штатов. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российскую делегацию на встречах возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на грядущих консультациях будет обсуждаться территориальный вопрос. В частности, стороны обменяются мнениями относительно предложения создать свободную экономическую зону в Донбассе.

Ранее Зеленский предположил, сколько времени может потребоваться на завершение конфликта между Москвой и Киевом.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!