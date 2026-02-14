Госсекретарь США рассказал об отношении Украины к территориальным требованиям РФ

Территориальные требования, которые предъявляет Россия, остаются трудной уступкой для Украины. Об этом в ходе интервью для агентства Bloomberg заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Сейчас вопрос во многом сводится к их (российских властей. — «Газета.Ru») стремлению получить около 20% территорий [Украины], которыми они в настоящее время не владеют», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, соответствующие требования являются трудной уступкой для Киева по ряду причин. В их числе политические и тактические.

17 и 18 февраля в Женеве должен состояться третий раунд переговоров России, Украины и Соединенных Штатов. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российскую делегацию на встречах возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на грядущих консультациях будет обсуждаться территориальный вопрос. В частности, стороны обменяются мнениями относительно предложения создать свободную экономическую зону в Донбассе.

Ранее Зеленский предположил, сколько времени может потребоваться на завершение конфликта между Москвой и Киевом.