В США заявили об обязательстве Индии не закупать нефть в России

Индия якобы дала обязательство отказаться от импорта российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть. В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть», — сказал Рубио.

По его словам, европейские лидеры также принимают «некие меры» в этом вопросе.

До этого Reuters писал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы избегают закупок российской нефти. В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти сообщения, заявил, что не получал информации о том, что Индия прекратит покупать нефть у России. Он указал, что никто, кроме президента США Дональда Трампа, не заявлял об отказе Индии от российской нефти.

Министр уточнил, что больше ни от кого не слышал подобного, в том числе премьер-министра Нарендры Моди или других «индийских участников». У Москвы нет оснований полагать, что договоренности России и Индии подвергаются какому-то риску, подчеркнул Лавров.



Ранее в Совфеде оценили перспективы отношений с Индией из-за отказа от российской нефти.