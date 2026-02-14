Самовольно оставляют военную часть на Украине в основном недавно мобилизованные граждане, и нередко они делают это, потому что видят несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства. Об этом заявил депутат комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина».

«Самовольно оставляют военную часть больше те, кто только мобилизован, чем те, кто прослужил три года. Количество вообще минимальное у тех, кто воюет с начала войны», — отметил он.

По словам Вениславского, массовые случаи оставления части — это не последствие усталости военных от конфликта. Он отметил, что причины бегства солдат с фронта «не являются однородными».

«Здесь и семейные проблемы, и взаимоотношения, когда военные видят какую-то социальную несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства. И над этими проблемами работает Генеральный штаб, управление персоналом министерства обороны», — рассказал депутат.

В феврале нардеп Роман Костенко сообщил, что одной из причин частого самовольного оставления военной на Украине является нехватка людей, которые могут заменить солдат на фронте.

В октябре 2025 года депутат рады Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили военную часть с начала СВО. Также 14 января 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что около 200 тысяч солдат ВСУ самовольно ушли с фронта, а еще два миллиона граждан находятся в розыске ТЦК.

В российских силовых структурах называли цифру примерно в 300 тысяч дезертиров. А 17 декабря президент России Владимир Путин говорил, что количество сбежавших с фронта в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч».

Кроме того, в конце января газета The New York Times писала, что главной проблемой для ВСУ является нехватка войск для одинаковой защиты всех участков фронта.

Ранее в США заявили о поражении Украины в вооруженном конфликте.