МВД предупредило о новой волне «курьерских» мошенничеств от имени родственников

МВД: мошенники выдают себя за родственников ради кода из SMS
Мошенники изменили схему обмана россиян, связанную с фейковой курьерской доставкой, и стали использовать личные данные родственников жертв. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, аферисты связываются с потенциальной жертвой якобы от имени ее близких — например, матери, бабушки или брата. Они сообщают о «посылке», которую необходимо получить, и просят оплатить доставку либо подтвердить данные.

Чтобы сделать историю убедительной, злоумышленники заранее собирают информацию о родственниках — имена, фамилии, город проживания, а иногда и фотографии из социальных сетей.

Основная цель преступников — получить код из SMS — обычно это доступ к учетной записи на портале госуслуг, данные банковских карт или персональную информацию, включая паспортные сведения и адрес. Используя эти данные, мошенники могут оформить кредиты, вывести деньги со счетов или получить доступ к документам.

В МВД напомнили, что настоящие службы доставки не требуют передачи кодов из SMS и не запрашивают вход в личные кабинеты через ссылки из мессенджеров. Гражданам рекомендовали в подобных случаях самостоятельно связываться с родственниками по известным номерам и не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.

При передаче кода или персональных данных в ведомстве советуют немедленно сменить пароли, проверить активность в учетных записях и при необходимости обратиться в банк для блокировки карт.

Ранее МВД рекомендовало использовать функцию «Доверенный контакт» для защиты аккаунтов пожилых людей на «Госуслугах».
 
