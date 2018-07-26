Поклонская заявила, что не собирается сдавать депутатский мандат

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не намерена сдавать свой мандат, передает РИА «Новости».

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что на голосовании 19 июля Поклонская нарушила фракционную дисциплину и должна принять решение о продолжении членства в ЕР. При этом прекращение членства во фракции означает сдачу депутатского мандата.

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«Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет», — подчеркнула Наталья Поклонская.

19 июля Государственная дума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.