Климкин призвал США усилить давление на Россию после Крымской декларации

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин дал комментарий в связи с Крымской декларацией Госдепа США и призвал американскую сторону усилить давление на Россию. Об этом министр написал на своей странице в твиттере.

По словам Климкина, после этой декларации Соединенные Штаты должны приложить усилия и оказать давление на российскую сторону. Министр напомнил о «балтийском сценарии», при котором в 1940 году Госдеп США опубликовал декларацию Уэллеса о непризнании американской стороной Литвы, Латвии и Эстонии частями СССР, но никаких дальнейших действий американская сторона не предприняла.

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«Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!» — заявил Климкин.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Бальбек заявил, что американская декларация по статусу Крымского полуострова не сможет изменить факт его воссоединения с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.