Киссинджер предложил Трампу стратегию сотрудничества с Россией для сдерживания Китая

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер советовал президенту США Дональду Трампу сотрудничать с Россией, чтобы сдерживать растущий Китай, сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.

Потенциальная стратегия предполагала более тесные отношения с Россией и другими странами региона, чтобы сдерживать набирающий силу и влияние Китай, говорится в материале.

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Киссинджер, по крайней мере, три раза встречался с президентом США Дональдом Трампом с момента избирательной кампании 2016 года. Издание отмечает, что это является свидетельством огромной власти экс-госсекретаря в высших политических кругах.

Помимо этого, он рекомендовал эту стратегию в общении с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером, который занимается вопросами внешней политики. К советам экс-госсекретаря прислушались ведущие советники президента США Дональда Трампа из Государственного департамента, Пентагона и Совета по национальной безопасности, пишет The Daily Beast.

Cовет нацбезопасности и Госдеп не ответили на запрос о комментарии.

Бывший госсекретарь США неоднократно выступал за улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. На прошлой неделе, когда состоялся саммит США и России в Хельсинки, Киссинджер приветствовал встречу Трампа и Путина.

«Это была встреча, которая должна была состояться. Я выступал за это уже несколько лет», — сказал Киссинджер.

После начала своего президентства Трамп, по словам источников, проявил различные признаки интереса к стратегии Киссинджера. Тем не менее, политика «противовеса» еще не получила серьезной поддержки, заключает издание.

Ранее в Белом доме рассказали о единственной договоренности Путина и Трампа после саммита в Хельсинки 16 июля.