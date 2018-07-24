Трамп опасается «вмешательства России» в новые выборы в США

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что опасается того, что Россия может «вмешаться» в американские президентские выборы 2020 года.

По его словам, Россия «будет очень стараться, чтобы повлиять на предстоящие выборы».

Он также добавил, что российские власти якобы будут «проталкивать» кандидата от демократической партии.

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Трамп подчеркнул, что «российское вмешательство» якобы связано с тем, что он ведет себя «очень жестко» в отношении России.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа уговорили отказаться от слов о том, что Россия не вмешивалась в выборы США.

Как отмечалось, отказаться от своих слов Трампа убедили ключевые лица администрации президента США.