Госдума приняла закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

Во вторник, 24 июля, Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, который устанавливает 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный законопроект был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы.

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Согласно новому закону, 19 апреля станет новой памятной датой, Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Законотворцы отмечают, что в названии памятного дня отражены подлинные геополитические события, которые побудили императрицу Екатерину II 19 (8 по старому стилю) апреля 1783 года подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.