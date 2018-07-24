СМИ: Лавров и Герасимов прилетели в Берлин

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и начальник Генштаба России Валерий Герасимов, по предварительной информации, прибыли Берлин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Flightradar.com.

По имеющимся данным, самолет специального летного отряда «Россия», на котором предположительно находятся Лавров и Герасимов, вылетел из аэропорта им. Бен Гуриона в Тель-Авиве и в 21.00 мск совершил посадку в Берлине.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым заявил, что странам необходимо сохранять близкие отношения.