В Белом доме рассказали о единственной договоренности Путина и Трампа

В Белом доме раскрыли единственную договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки. Об этом сообщает Reuters.

По имеющейся информации, единственное, о чем лидерам двух стран удалось договориться, — это продолжение совместной работы сотрудников, которые отвечают за национальную безопасность.

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Первая полномасшатбная встреча лидеров России и Соединенных штатов, не привязанная к другим саммитам, состоялась 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Путин и Трамп сначала провели закрытые переговоры, а затем приняли участие в совместной пресс-конференции. Впоследствии Трампа раскритиковали американские СМИ за поведение на саммите с российским коллегой.

Позднее глава США заявил, что подготовка ко второй встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже ведется.