Трамп опроверг сообщения о расстройстве от диалога с КНДР

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что он доволен ходом переговоров с Северной Кореей.

«Фейковые новости говорят, никогда меня не спрашивая (всегда анонимные источники), что я зол из-за того, что переговоры [с КНДР] идут недостаточно быстро. Неверно, очень доволен!», — написал Трамп.

Реклама

Он отметил, что Пхеньян уже девять месяцев не проводил ракетных испытаний и вся Азия «счастлива» ходом переговоров по урегулированию корейского кризиса. В другом твите он раскритиковал газету The Washington Post, которая ранее сообщала, что Трамп недоволен прогрессом по КНДР.

Также ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп расстроен отсутствием прогресса по КНДР.