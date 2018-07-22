В новой конституции Кубы вводится пост президента и частная собственность

Национальная ассамблея народной власти Кубы единогласно одобрила конституционную реформу, вносящую коренные изменения в основной закон страны, передает Reuters.

В частности, новая кубинская конституция вводит пост президента, чей срок пребывания на посту главы государства ограничивается десятью годами, а также признает за гражданами страны право на частную собственность. Также в обновленную конституцию был включен запрет на дискриминацию по гендерным признакам.

Реклама

Одним из основных принципов деятельность государства обозначается строительство социализма.

Читайте также материал «Газеты.Ru» о пути реформ, который прошла Куба за последние шесть лет.