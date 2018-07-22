Клинтон раскритиковала Трампа за «российское вмешательство»

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с российском президентом Владимиром Путиным повел себя не решительно в вопросе «вмешательства России». Об этом сообщает The Hill.

По мнению Клинтон, слова Трампа о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы, являются «тревожными».

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Она также добавила, что не понимает, почему Трамп «не выступает в защиту своей страны».

Клинтон подчеркнула, что истинный итог переговоров Путина и Трампа является «великой тайной».

Ранее сообщалось, что Клинтон осудила ответ Белого дома на предложение России о допросе граждан США.