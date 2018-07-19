Сенат США принял резолюцию о защите от допросов иностранцев

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Сенат США принял резолюцию, которая призывает Белый дом защитить официальные лица страны от допросов иностранцами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, резолюцию была принята в ответ на предложение президента России Владимира Путина о допросах граждан России и США на взаимной основе.

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Как отмечается, резолюция имеет рекомендательный характер и ни к чему не обязывает Белый дом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение Путина об организации допросов на взаимной основе.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что Вашингтон не будет отправлять американских граждан в России для допросов.