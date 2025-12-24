На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Многодетным в продлили льготы по QR-коду

Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетным по QR-коду
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм подтверждения статуса многодетной семьи, который позволяет получить льготы по QR-коду из «Госуслуг». Распоряжение кабмина опубликовано на портале правовых актов.

До этого в рамках эксперимента по использованию сведений о многодетных через «Единую централизованную цифровую платформу в социальной среде» информация о возможности льготного проезда использовалась только для подтверждения проезда на ж/д или авиатранспорте. Россиянам для подтверждения статуса члена многодетной семьи достаточно предъявить QR-код из «Госуслуг», содержащий соответствующие сведения.

«В пункте 1 слова «31 декабря 2025 года» заменить словами «1 июля 2027 года», — сказано в документе. Таким образом эксперимент продлен еще на полтора года.

Кроме того, согласно распоряжению, возможность передачи данных для оформления льгот расширена не только на поезда и воздушный транспорт, но также на автомобильный и водный транспорт. Поддержкой в этом направлении занимается Министерство транспорта России, в соответствии с распоряжением правительства от 1 октября 2024 года.

Ранее стало известно, для чего нужно электронное пенсионное удостоверение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами