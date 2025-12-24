Многодетным в продлили льготы по QR-коду

Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм подтверждения статуса многодетной семьи, который позволяет получить льготы по QR-коду из «Госуслуг». Распоряжение кабмина опубликовано на портале правовых актов.

До этого в рамках эксперимента по использованию сведений о многодетных через «Единую централизованную цифровую платформу в социальной среде» информация о возможности льготного проезда использовалась только для подтверждения проезда на ж/д или авиатранспорте. Россиянам для подтверждения статуса члена многодетной семьи достаточно предъявить QR-код из «Госуслуг», содержащий соответствующие сведения.

«В пункте 1 слова «31 декабря 2025 года» заменить словами «1 июля 2027 года», — сказано в документе. Таким образом эксперимент продлен еще на полтора года.

Кроме того, согласно распоряжению, возможность передачи данных для оформления льгот расширена не только на поезда и воздушный транспорт, но также на автомобильный и водный транспорт. Поддержкой в этом направлении занимается Министерство транспорта России, в соответствии с распоряжением правительства от 1 октября 2024 года.

