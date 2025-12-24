Кемеровский тренер лишилась машины и 3,4 млн рублей из-за мошенников

В Кемерове 59-летняя тренер лишилась машины и денег из-за аферистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что горожанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и предложил помочь якобы в поимке преступников из числа работников банка.

Женщина согласилась и по инструкциям злоумышленника перевела все сбережения на счета мошенников. Позже аферисты убедили ее, что преступники якобы оформили кредит под залог ее автомобиля — после этого женщина продала свою машину «Фольксваген Тигуан» за 1,2 млн рублей. Вырученные деньги она также отправила мошенникам.

Общий ущерб составил более 3,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

