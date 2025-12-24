На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кемеровский тренер лишилась машины и 3,4 млн рублей из-за мошенников

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Кемерове 59-летняя тренер лишилась машины и денег из-за аферистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что горожанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и предложил помочь якобы в поимке преступников из числа работников банка.

Женщина согласилась и по инструкциям злоумышленника перевела все сбережения на счета мошенников. Позже аферисты убедили ее, что преступники якобы оформили кредит под залог ее автомобиля — после этого женщина продала свою машину «Фольксваген Тигуан» за 1,2 млн рублей. Вырученные деньги она также отправила мошенникам.

Общий ущерб составил более 3,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее юный россиянин отдал мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку.

