США стягивают авиацию и элитные войска в Карибский бассейн

WSJ: США перебросили самолеты, войска и снаряжение в Карибский бассейн
Sa Mekhi Manson/U.S Navy/Global Look Press

Соединенные Штаты перебросили в Карибский регион значительное число самолетов специального назначения, войска и снаряжение, что расширяет их возможности для потенциальных военных операций. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников и данные отслеживания полетов.

Согласно данным издания, переброска техники и личного состава осуществлена на текущей неделе. В материале отмечается, что к американскому контингенту в регионе должны присоединиться не менее десяти конвертопланов V-22 Osprey, а среди войск находятся элитные подразделения, специализирующиеся на операциях по проникновению и эвакуации.

«Штаты на этой неделе перебросили большое количество самолетов специального назначения... что дает Вашингтону дополнительные возможности для потенциальных военных действий в регионе», — говорится в публикации.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

Ранее Россия осудила захват США танкеров и блокаду Венесуэлы.

Загрузка
 
