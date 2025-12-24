На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили о назревшей необходимости возобновления авиасообщения с США

В МИД считают, что возобновление авиасообщения между Россией и США назрело давно
true
true
true
close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Россия рассчитывает на проявление Соединенными Штатами политической воли для возобновления прямого авиасообщения, которое давно назрело. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью «Известиям».

«Возобновление прямого авиационного сообщения между Россией и США давно назрело. Этот шаг стал бы наглядной иллюстрацией налаживающегося диалога обеих стран и возрождения взаимного доверия на межгосударственном уровне», — указал дипломат.

По словам Гусарова, российская сторона ждет от США готовности снять «утратившую всякий смысл авиаблокаду». Он подчеркнул, что восстановление авиасвязи стало бы практическим шагом в нормализации двустороннего диалога.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предложила США восстановить авиационное сообщение, однако прогресса по этому вопросу со стороны Белого дома не последовало.

Ранее в США заявили о рекордном экспорте нефти из России за два года.

