В МИД заявили о назревшей необходимости возобновления авиасообщения с США

В МИД считают, что возобновление авиасообщения между Россией и США назрело давно

Россия рассчитывает на проявление Соединенными Штатами политической воли для возобновления прямого авиасообщения, которое давно назрело. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью «Известиям».

«Возобновление прямого авиационного сообщения между Россией и США давно назрело. Этот шаг стал бы наглядной иллюстрацией налаживающегося диалога обеих стран и возрождения взаимного доверия на межгосударственном уровне», — указал дипломат.

По словам Гусарова, российская сторона ждет от США готовности снять «утратившую всякий смысл авиаблокаду». Он подчеркнул, что восстановление авиасвязи стало бы практическим шагом в нормализации двустороннего диалога.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предложила США восстановить авиационное сообщение, однако прогресса по этому вопросу со стороны Белого дома не последовало.

