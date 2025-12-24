Стало известно, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в Румынии

CNN: с 2022 года в Румынии спасли почти 400 бежавших от призыва украинцев

Службы в Румынии с 2022 года спасли почти 400 жителей Украины, бежавших от призыва. Об этом сообщил глава службы горноспасателей румынского уезда Марамуреш Дан Бенг, передает телеканал CNN.

«Вместе с другими государственными ведомствами его (Бенги. — «Газета.Ru») команда подняла 377 украинских мужчин за меньше чем четыре года», — сказано в публикации.

Также Бенга заявил, что многие украинцы не имеют необходимого снаряжения, чтобы перейти границу через горы.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко сообщил о росте дезертирства на Украине. По его словам, около 80% мобилизованных в стране сбегают прямо из учебных центров, а число уклонистов в стране исчисляется миллионами.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. В августе этого года молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее на Украине разоблачили группу, переправлявшую за границу уклонистов.