Разбившийся в Турции самолет совершал полеты на протяжении 37 лет

Разбившийся вблизи Анкары самолет Falcon 50, на борту которого находился глава ливийского Генерального штаба, принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании и совершал полеты на протяжении 37 лет. Об этом ТАСС рассказал источник в авиационных кругах Европейского союза.

По его словам, потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался мальтийской авиакомпанией на чартерных маршрутах бизнес-авиации. Свой первый полет воздушное судно совершило в 1988 году. Летом 2022 году Falcon 50 прошел техническое обслуживание. Борт почти ежедневно летал в пределах Евросоюза, а также в государства Ближнего Востока и Африки.

23 декабря стало известно, что в Турции разбился самолет, на борту которого находился начальник Генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад и еще четыре человека. Обломки воздушного судна были найдены разбросанными на большой территории в районе Хаймана неподалеку от международного аэропорта Анкары Эсенбога.

Ранее самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе.