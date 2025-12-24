На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разбившийся в Турции самолет совершал полеты на протяжении 37 лет

Потерпевший крушение вблизи Анкары самолет Falcon 50 летал с 1988 года
Anadolu/Getty Images

Разбившийся вблизи Анкары самолет Falcon 50, на борту которого находился глава ливийского Генерального штаба, принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании и совершал полеты на протяжении 37 лет. Об этом ТАСС рассказал источник в авиационных кругах Европейского союза.

По его словам, потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался мальтийской авиакомпанией на чартерных маршрутах бизнес-авиации. Свой первый полет воздушное судно совершило в 1988 году. Летом 2022 году Falcon 50 прошел техническое обслуживание. Борт почти ежедневно летал в пределах Евросоюза, а также в государства Ближнего Востока и Африки.

23 декабря стало известно, что в Турции разбился самолет, на борту которого находился начальник Генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад и еще четыре человека. Обломки воздушного судна были найдены разбросанными на большой территории в районе Хаймана неподалеку от международного аэропорта Анкары Эсенбога.

Ранее самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе.

