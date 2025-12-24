Слуцкий назвал «переобуванием в воздухе» заявления Писториуса о России

Последние заявления главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса по поводу сценария якобы возможного «нападения» России на страны НАТО являются настоящим «мастер-классом по переобуванию в воздухе». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что министр обороны Германии дезавуирует свои апокалиптические прогнозы о начале войны с РФ в 2029 году, спорит с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте и говорит, что «не верит» в перспективы боевого столкновения блока с Россией.

«Писториус прозрел или наконец услышал Владимира Путина? Президент РФ не раз говорил, что Россия не собирается нападать на Европу и готова даже юридически зафиксировать статус-кво», — добавил депутат.

На этой неделе глава минобороны ФРГ отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО. Писториус полагает, что российское руководство «не стремится вести полномасштабную войну против Североатлантического альянса».

При этом он не исключил, что РФ якобы хочет разрушить НАТО изнутри, поставив под сомнение единство блока. Стратегически, по мнению министра, Москва также заинтересована в том, чтобы «заставить США отступить» с Европейского континента.

Ранее в МИД РФ заявили о приближении России и НАТО к «краю бездны».