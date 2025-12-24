На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская воспитательница отдала мошенникам почти 11 млн рублей

В Воронежской области воспитательница отдала мошенникам почти 11 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Воронежской области 52-летняя воспитательница лишилась сбережений из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка от неизвестных. Преступники представились сотрудниками коммунальных служб и убедили женщину в необходимости снимать и передавать деньги курьерам для зачисления на «безопасный счет». С конца ноября по середину декабря воспитательница следовала инструкциям аферистов, каждый раз получая новые предлоги вроде замены счетчика или нарушения конфиденциальности ее данных.

Общий ущерб составил почти 11 млн рублей. Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее кемеровский тренер лишилась машины и 3,4 млн рублей из-за мошенников.

