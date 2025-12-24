Саратовец пришел на прием к приставу с ножом

В Саратове мужчина пришел на прием к приставу с ножом

В Саратове у мужчины, пришедшего на прием к приставу, нашли нож. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Инцидент произошел в начале декабря в Кировском районном отделении судебных приставов. Являющийся должником местный житель прибыл на прием к приставу. Когда мужчина проходил обязательный досмотр, металлодетектор среагировал на пряжку его ремня — когда его попросили показать ремень, выяснилось, что в его пряжку встроен нож.

Посетитель заверил, что просто забыл о ноже и не планировал проносить его на встречу. Его потребовали оставить нож за пределами здания, предупредив об административной ответственности.

