На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпред США при ООН назвал власти Венесуэлы угрозой Вашингтону

Уолтц: власти Венесуэлы представляют угрозу для США
true
true
true
close
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венесуэльские власти представляют угрозу для Соединенных Штатов, заявил американский постпред в ООН Майк Уолтц. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании ООН по Венесуэле, Уолтц подчеркнул, что политика и действия «нелегитимного режима» лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро являются «угрозой миру и стабильности» в Западном полушарии и безопасности Вашингтона.

23 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что если Мадуро будет демонстрировать силу Вашингтону, то такое решение станет для него последним.

В этот же день Трамп сообщил, что Соединенные Штаты имеют в виду не только Венесуэлу при заявлениях о возможности проведения наземных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. Глава Белого дома подчеркнул, что такие операции могут начаться «где угодно».

Ранее политолог объяснил, что будет, если Мадуро пойдет на уступки Трампу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами