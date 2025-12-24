Постпред США при ООН назвал власти Венесуэлы угрозой Вашингтону

Венесуэльские власти представляют угрозу для Соединенных Штатов, заявил американский постпред в ООН Майк Уолтц. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании ООН по Венесуэле, Уолтц подчеркнул, что политика и действия «нелегитимного режима» лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро являются «угрозой миру и стабильности» в Западном полушарии и безопасности Вашингтона.

23 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что если Мадуро будет демонстрировать силу Вашингтону, то такое решение станет для него последним.

В этот же день Трамп сообщил, что Соединенные Штаты имеют в виду не только Венесуэлу при заявлениях о возможности проведения наземных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. Глава Белого дома подчеркнул, что такие операции могут начаться «где угодно».

