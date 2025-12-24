Калининградка довела подростка до приступа астмы за попадание снежком в ее машину

В Калининграда женщина напала на школьника из-за попавшего в ее машину снежка

В Калининграде женщина устроила разборки с ребенком, который якобы бросил снежок в ее машину. Об этом «Клопс» рассказала мать мальчика.

По словам Анны, 29 ноября ее 13-летний сын Антон (имя изменено — прим. ред.) играл с другими детьми в снежки во дворе одного из домов в центре Калининграда. В какой-то момент местная жительница схватила его и затащила в подъезд. При этом, по словам очевидцев, она орала матом на подростков, утверждая, что они попали в ее машину снежком.

Женщина толкнула подростка на дверь лифта, а когда тот ударился, открыла его поясную сумку и начала что-то в ней искать. Антон пытался убежать, но она преградила ему путь и угрожала разбить очки, насмехаясь над плохим зрением школьника.

В этот момент в подъезд зашел отец мальчика, которому она заявила, что его сын запустил в ее машину камнем. Далее в происходящее вмешался супруг калининградки, он ударил мужчину, угрожал ему расправой и обещал посадить.

«Мы ответили, мол, вот и давайте дождемся полицию и разберемся. Те ответили, что разбираться не будут, и ушли. Ощущение, что оба они были не в адеквате, хотя алкоголем от них не пахло», — отметила Анна.

После инцидента у Антона случился астматический приступ, который с трудом удалось купировать.

Позднее выяснилось, что скандальная пара живет на девятом этаже. Анна недоумевает, каким образом женщина могла разглядеть из окна квартиры в темное время суток попадание снежка в ее автомобиль. Также стало известно, что супруги являются военнослужащими и материалы по результатам проверки переданы военным следователям. Анна обратилась к командующему Балтийским флотом, после чего следственное управление СК России по Балтфлоту разглядело в действиях женщины и ее супруга «признаки преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ («Побои»)».

