Стало известно, где россияне отдыхают дольше всего

Россияне дольше всего отдыхают на курортах Краснодарского края и на островах

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по бронированиям отелей на срок от 10 дней и рассказал, где россияне отдыхают дольше всего. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В России туристы чаще всего надолго задерживаются в Ейске: 9,1% бронирований в городе на берегу Азовского моря оформлены более чем на 10 дней. В топ-3 вошли и другие курортные поселения Краснодарского края: россияне надолго останавливаются в отелях в Витязеве (5,5%) и Анапе (5,2%). Кроме того, больше полутора недель многие отдыхают в Дербенте (5,1% заказов), Кисловодске (4,8%), Петропавловске-Камчатском (4,1%), Ессентуках (3,7%), Геленджике (3,1%), Сочи (2,7%) и Светлогорске (1,9%).

Лидером среди зарубежных стран, где россияне чаще всего выбирают отели на 10 и более дней, стал Таиланд: 15,2% заказов там оформлены на такой срок. Почти столько же долго путешественники отдыхают в Венгрии, где доля длительных бронирований составляет 15,2%. Третьим стал Маврикий с показателем 12,9%.

В топ-10 также вошли Вьетнам (12,8%), Мальдивы (12,7%), США (11,5%), Сейшельские острова (9,3%), Кипр (9,2%), Болгария (8,2%) и Египет (8,0%).

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.