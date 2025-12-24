На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где россияне отдыхают дольше всего

Россияне дольше всего отдыхают на курортах Краснодарского края и на островах
true
true
true
close
Liu Lei/XinHua/Global Look Press

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по бронированиям отелей на срок от 10 дней и рассказал, где россияне отдыхают дольше всего. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В России туристы чаще всего надолго задерживаются в Ейске: 9,1% бронирований в городе на берегу Азовского моря оформлены более чем на 10 дней. В топ-3 вошли и другие курортные поселения Краснодарского края: россияне надолго останавливаются в отелях в Витязеве (5,5%) и Анапе (5,2%). Кроме того, больше полутора недель многие отдыхают в Дербенте (5,1% заказов), Кисловодске (4,8%), Петропавловске-Камчатском (4,1%), Ессентуках (3,7%), Геленджике (3,1%), Сочи (2,7%) и Светлогорске (1,9%).

Лидером среди зарубежных стран, где россияне чаще всего выбирают отели на 10 и более дней, стал Таиланд: 15,2% заказов там оформлены на такой срок. Почти столько же долго путешественники отдыхают в Венгрии, где доля длительных бронирований составляет 15,2%. Третьим стал Маврикий с показателем 12,9%.

В топ-10 также вошли Вьетнам (12,8%), Мальдивы (12,7%), США (11,5%), Сейшельские острова (9,3%), Кипр (9,2%), Болгария (8,2%) и Египет (8,0%).

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами