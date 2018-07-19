Помпео: США не будут отправлять американцев для допросов в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет отправлять американских граждан в России для допросов. Об этом сообщает CBN News.

По его словам, администрация президента США не намерена «заставлять американцев поехать в Россию для участия в допросе».

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Он также добавил, что «отправлять в Москву на допрос граждан США, тоже никто не будет».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение президента России Владимира Путина об организации допросов на взаимной основе.