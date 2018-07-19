Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме

__is_photorep_included11854507: 1

Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили задержанную в США россиянку Марию Бутину в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в настоящее время российские дипломаты находятся в следственном изоляторе, в котором находится Бутина.

Реклама

Как отмечается, подробности разговора сотрудников посольства с Бутиной пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты добились разрешения на посещение задержанной в США Бутиной.

Также стало известно, что Бутину обвинили в предложении секс-услуг в обмен на работу.