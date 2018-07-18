Адвокат: за Бутиной следило ФБР

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Адвокат задержанной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что за его подзащитной длительное время следило ФБР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Бутина находилась под наблюдением ФБР с 2017 года.

Ранее сообщалось, что судья федерального окружного суда Вашингтона Дебора Робинсон постановила арестовать Бутину до процесса.

Суд в США выбирает меру пресечения для россиянки Марии Бутиной. Федеральная прокуратура США настаивает на заключении Бутиной под стражу на время следствия — по мнению прокуроров, из-за выдвинутых против нее обвинений существует риск ее побега. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.