Киев запросил у США разъяснения после переговоров Трампа и Путина

Власти Украины попросили у Вашингтона объяснения после разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина о возможных новых идеях по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам источника, Украина запросила разъяснения у Вашингтона из-за факта якобы обсуждения на саммите лидеров двух стран в Хельсинки «новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины», о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ».

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В случае неподтверждения этой информации в Киеве предложили опровергнуть этот факт.

Ранее посол России ответил на вопрос о секретных договоренностях Путина и Трампа.