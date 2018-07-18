Захарова назвала дату встречи глав МИД и Минобороны России и Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что 31 июля в Москве планируется провести встречу глав внешнеполитических ведомств России и Японии в формате «2+2», передает РИА «Новости».

«На российско-японском саммите 26 мая в Москве лидеры договорились об организации третьего раунда в российской столице. Согласованы сроки — 31 июля», — сказала Захарова.

По ее словам, на встрече планируется обсудить меры укрепления доверия между двумя странами в области безопасности, «включая двусторонние обмены в оборонной сфере, вопросы российско-японского взаимодействия по борьбе с новыми вызовами и угрозами, а также актуальную международную и региональную проблематику, в том числе ее военно-политическую составляющую».