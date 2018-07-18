Песков: Путин и Трамп не говорили про задержанного в США Ярошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали дело летчика Константина Ярошенко, которого задержали в Соединенных Штатах. Об этом он сказал газете «Известия».

«Не поднимался вопрос дела Ярошенко», — сказал Песков.

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Встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила включить в переговоры Путина и Трампа тему Ярошенко.

Также ранее в российском посольстве заявляли, что Ярошенко в американской тюрьме не предоставляют необходимую медицинскую помощь.