Песков: Путин и Трамп не говорили про задержанного в США Ярошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали дело летчика Константина Ярошенко, которого задержали в Соединенных Штатах. Об этом он сказал газете «Известия».
«Не поднимался вопрос дела Ярошенко», — сказал Песков.
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Встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила включить в переговоры Путина и Трампа тему Ярошенко.
Также ранее в российском посольстве заявляли, что Ярошенко в американской тюрьме не предоставляют необходимую медицинскую помощь.