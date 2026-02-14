Размер шрифта
Стало известно, сколько заработал казахстанский фигурист за победу на Олимпиаде

Фигурист Шайдоров заработал 250 тысяч долларов за победу на Олимпиаде
Yara Nardi/Reuters

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров заработал $250 тыс. за победу в личном турнире зимних Олимпийских игр — 2026. Об этом пишет Sports.kz.

Согласно законодательству Казахстана, за победу на Олимпиаде предусмотрено вознаграждение в 123,7 миллиона тенге ($250 тыс.). Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил спортсмена орденом «Барыс» второй степени.

Шайдоров в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила провал Ильи Малинина на Олимпиаде.
 
