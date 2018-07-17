Трамп поддержал выводы спецслужб о российском вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает выводы разведслужб о том, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года имело место, сообщает Reuters.

Однако, по его словам, существенного влияния на итоги выборов оно не оказало.

Трамп также заявил, что полностью доверяет американским спецслужбам.

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Накануне президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американский лидер затронул тему российского «вмешательства» в выборы в США. В этой связи российский президент отметил, что ему пришлось повторить, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США.

Трамп собирается ответить своим оппонентам на обвинения в том, что он «сдался» российскому президенту. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.