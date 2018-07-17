Американское телевидение пристыдило Трампа за «отвратительное» поведение с Путиным

Президент США Дональд Трамп говорил о принципе «Америка прежде всего», тем не менее, он сам обвинил Соединенные Штаты в плохих отношениях с Россией, передает телеканал MSNBC.

«Это действительно ошеломляюще», — говорилось в эфире Morning Joe на телеканале MSNBC о саммите Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

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Происходящее заставляет задуматься над вопросом, который интересует многих: какой компромат на Трампа есть у Путина, продолжает телеканал.

На саммите с Трампом Россия не уступила ни по какому-либо из вопросов, которые необходимо было решить, подчеркивает телеканал Fox News.

Помимо этого, журналист Fox Bussiness Нил Кавуто в эфире телеканала назвал выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным «отвратительным».

Американский телеканал CNN назвал прошедший 16 июля саммит США и России «самым позорным, ошеломляющим моментом президентства [Дональда] Трампа». Отмечается, что американский лидер имел прекрасную возможность недвусмысленно высказать Путину, что вмешательство России на выборах в 2016 году было совершенно неприемлемым или пригрозить санкциями в случае повторения такой ситуации. Вместо этого, сетует СNN, Трамп разделил вину со своим зарубежным противником.

Речь идет о совместной пресс-конференции после саммита, на которой Трамп рассказал, что считает обе стороны виновными в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.

16 июля в Хельсинки состоялся саммит президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. После встречи СМИ обвинили Трампа в выходе за рамки изоляции России Западом.