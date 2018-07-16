Трамп: мы хотим дружбы и мира
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы желаем дружбы, сотрудничества и мира», — заявил Трамп на пресс-конференции.
Реклама
Он выразил надежду, что на следующих встречах, Россия и США решат все вопросы, которые были затронуты в ходе саммита.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным открытой.
Путин назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом «успешными» и «полезными».
Как проходит саммит, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.