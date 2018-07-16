Трамп: мы хотим дружбы и мира

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Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, подводя итоги встречи, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы желаем дружбы, сотрудничества и мира», — заявил Трамп на пресс-конференции.

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Он выразил надежду, что на следующих встречах, Россия и США решат все вопросы, которые были затронуты в ходе саммита.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным открытой.

Путин назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом «успешными» и «полезными».

Как проходит саммит, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.