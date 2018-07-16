Лавров впервые встретился с Помпео в Хельсинки
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился со своим американским коллегой Майком Помпео «на полях» саммита России и США в Хельсинки. Об этом сообщается в твиттере МИД России.
Согласно имеющейся информации, это первая встреча между Лавровым и Помпео.
Реклама
«В Хельсинки прошла встреча Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео», — говорится в заявлении.
Ранее Помпео заявил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа имеет большое значение для Соединенных Штатов.
Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.
Sergey #Lavrov has met @SecPompeo in Helsinki today pic.twitter.com/PZzjvTxZga— MFA Russia ���� (@mfa_russia) 16 июля 2018 г.