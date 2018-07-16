Офис Мэй открестился от повторного референдума по Brexit

Официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что второго референдума по Brexit не будет, сообщает Reuters.

Таким образом представитель Мэй повторил ранее сказанные премьером слова.

«Британская общественность проголосовала за то, чтобы покинуть Европейский Союз. Второго референдума не будет ... ни при каких обстоятельствах», — сказал пресс-секретарь Мэй.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей статье в газете Daily Mail рассказала о плюсах выхода страны из состава Евросоюза.

По мнению Мэй, выход Британии из состава ЕС даст правительству страны возможность принимать собственные законы. Выход страны из Евросоюза положит конец обширным членским взносам, которые Британия платит ЕС.